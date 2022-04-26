Військові показали операційні в «Азовсталі», де рятують поранених маріупольців (фото)

Поранені та прооперовані українці у підземеллях металургійного комбінату в Маріуполі

Серед пацієнтів польового шпиталю в підземеллях металургійного комбінату є також військові

У підземеллях заблокованої російськими військовими «Азовсталі» обладнані операційні, в яких медики рятують поранених маріупольців та українських військових. Фото з польового шпиталю під землею показав полк «Азов».

Військові кажуть, що хірурги працюють тут майже цілодобово. Серед травм − осколкові поранення, вогнепальні рани, відкриті та закриті переломи. Медики також часто виконують ампутації.

Через те, що маріупольці фактично заблоковані у підземеллях металургійного комбінату, для поранених нашвидкоруч облаштували шпиталь. Місця мало. тому люди змушені лежати фактично на голій бетонній підлозі. Пацієнтів намагаються зігрівати ковдрами

Також хворі люди майже не бачать світла. Адже електроенергію в цьому прихистку змушені заощаджувати.

Нагадаємо, росіяни вдарили бомбами по «зеленому коридору» для блокадників з «Азовсталі».

Радник мера Маріуполя висловив припущення, що військові РФ обстріляли металургійне підприємство надпотужними антибункерними бомбами. Над місцем удару досі видно густий чорний дим.