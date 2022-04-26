Росіяни вдарили бомбами по «зеленому коридору» для блокадників з «Азовсталі» (фото)

Над металургійним комбінатом досі видно густий чорний дим

«Зелений коридор» для маріупольців, які ховаються в «Азовсталі», виявився пасткою. Росіяни знову вдарили по підприємству бомбами, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

«Росіяни не просто не зупиняли обстрілів території заводу, але вдались до обстрілів по умовному коридору на вихід», – написав Андрющенко.

За його словами, спочатку з броньованої автівки у великі гучномовці людям запропонували здатись і вийти протягом 10-15 хвилин.

Але після невеликої паузи російські військові провели обстріли артилерії по житловій зоні в кордонах умовного виходу з «Азовсталі».

Радник мера Маріуполя висловив припущення, що військові РФ обстріляли металургійне підприємство надпотужними антибункерними бомбами. Над місцем удару досі видно густий чорний дим.

Інформації про постраждалих українських військових чи мирних мешканців Маріуполя внаслідок удару поки немає.

Тим часом російське пропагандистське інформаційне агенство «ТАСС» уже повідомило про те, що, буцімто, запропонованим російськими військовими «коридором» мешканці Маріуполя не змогли скористатися через українських військових. Російські пропагандисти у своїй новині послалися на коментар так званого «глави» фейкового МЗС «ДНР».

Нагадаємо, на Великдень російські окупанти засипали «Азовсталь» авіабомбами.

Місце, де перебувають українські цивільні та військові, засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією та інтенсивно концентрують сили й техніку для штурму.



