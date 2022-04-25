Окупанти знищують Маріуполь так, як 80 років тому: шокуючі докази

Маріуполь військові РФ знищують так, як це робили нацисти

Газети у 1943 році писали про звірства нацистів у Маріуполі те саме, що зараз пишуть українські ЗМІ про рашистів у заблокованому місті

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко показав вирізки зі старих газет часів Другої світової війни, які доводять.що нацисти свого часу нищили Маріуполь так само як це зараз роблять військові РФ. Світлини Кириленко розмістив на сторінці у Facebook.

«Містяни тоді не могли передбачити, то це того, що російська окупація виявиться ще більш нищівною», – написав Кириленко.

Так, у вересні 1943 року жителі Маріуполя писали про те, що місто перетворене на великий цвинтар. Порт спорожнів. Населення колись галасливого, багатого промислового центру було приречене на повільне вимирання.

У газетах також йшлося про те, що по дорогах на захід від Маріуполя рухались колони німецьких машин. Ворог поспішав вивезти награбоване майно. Німці спалювали хліб на полях, а також розташовані у районі Маріуполя хутори та села

У газеті «Ізвєстія» наступного дня після вигнання нацистів із Маріуполя писали: Навколо валяються каски, власники яких гниють у приазовській землі.

«І це ще одна спільна ознака між німецькими нацистами минулого і російськими імперцями теперішнього: вони гнитимуть в приазовській землі, удобрюючи наш чорнозем», − додав Кириленко.

Нагадаємо, Маріуполь й досі перебуває де-факто у блокаді військових РФ. Окупанти продовжують катувати й вбивати мирних мешканців.

Нещодавно окупанти в Мангуші замаскували «табличками» величезну братську могилу жертв розстрілів у Маріуполі.



