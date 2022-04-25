Маріуполь: окупанти розсекретили масштабну братську могилу

За попередніми оцінками в Мангуші поховали від 3 до 9 тис. маріупольців

На супутникових знімках від 9 квітня добре видно чотири сектори поховань

Окупанти в Мангуші замаскували «табличками» величезну братську могилу жертв розстрілів у Маріуполі. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

«Поки виходить дуже погано. На фото бачимо тільки один сектор захоронення, де судячи з нумерації «табличок» щонайменше 268 поховань», –йдеться в повідомленні.

В пресслужбі додають, що на супутникових знімках від 9 квітня добре видно чотири таких сектори.

«Тож пропагандисти РФ самі ж задокументували факт вбивства 1 тис. маріупольців», – додають у відомстві.

В міськраді наголошують, що враховуючи інформацію від очевидців впродовж квітня, тільки за попередніми оцінками в Мангуші поховали від 3 до 9 тис. маріупольців.

Нагадаємо, Росія не відмовилась від планів застосування хімічної зброї проти українських захисників та мирного населення, які перебувають на території «Азовсталі». До слова, на Великдень на Маріупольському напрямку російські окупанти продовжували вогневий вплив та бойові дії в районі «Азовсталі».