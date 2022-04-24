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    Події в Україні

    Маріуполь: окупанти гатять по «Азовсталі» і цивільних об’єктах

    Рашисти знищують Маріуполь - Маріуполь: окупанти гатять по «Азовсталі» і цивільних об’єктах
    Рашисти знищують Маріуполь

    Російським загарбникам не вдалося захопити Времівку поблизу Маріуполя

    У неділю, 24 квітня, у Великдень на Маріупольському напрямку російські окупанти продовжували вогневий вплив та бойові дії в районі «Азовсталі». Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

    Ворог завдавав авіаційних ударів по визначених об’єктах цивільної інфраструктури.

    Також окупанти здійснювали штурмові дії у напрямку населеного пункту Времівка, зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції.

    Раніше повідомлялося, що росіяни навіть на Великдень продовжують обстрілювати «Азовсталь» у Маріуполі. Нині у знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тисяч населення.

    Ворог влаштовує примусову депортацію, а евакуаційна місія не може потрапити у місто. За час війни загинули понад 20 тисяч мешканців Маріуполя.

    24 квітня, у Великдень, російські військові змусили мирних людей у Маріуполі відвідати церкву, а самі влаштували у місті вогневу атаку. Похвалився тим, що відбувається, російський пропагандист Володимир Соловйов.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Маріуполь: окупанти гатять по «Азовсталі» і цивільних об’єктах