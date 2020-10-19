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    Військовий епідеміолог: Щоденна статистика МОЗ необ’єктивна, її треба множити на 2,6

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    Дані МОЗ не є об'єктивним, - зазначає Кравченко - Військовий епідеміолог: Щоденна статистика МОЗ необ’єктивна, її треба множити на 2,6
    Дані МОЗ не є об'єктивним, - зазначає Кравченко

    «Хворих і заразних, які не зверталися в лабораторії ніхто не рахує»

    Голова Національної медичної палати (громадська спілка), військовий епідеміолог Сергій Кравченко заявив, що щоденна статистика Міністерства охорони здоров’я не відображає реальну епідеміологічну ситуацію в країну.

    В інтерв'ю «Главкому» лікар зазначив, що хворих та заразних, які не зверталися в лабораторію МОЗ не рахує.

    «Дані МОЗ не є об'єктивними. Щоденна статистика формується на кількості лабораторно підтверджених випадків. І такою ж вона була навесні і влітку. Хворих і заразних, які не зверталися в лабораторії ніхто не рахує. Тому, щоденну статистику треба множити на 2,6 (це хворі, які не зверталися до лікаря і вже інфіковані, але поки без симптомів), тоді отримаємо більш-менш реальну карантину числа хворих на коронавірус в Україні. З початку епідемії не було ніяких плато, не було хвилеподібних сплесків. З весни фіксували слабоінтенсивне, але зростання захворюваності», – пояснив Кравченко.

    Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 18 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4 766 людей.

    Також, слід зазначити, що у МОЗ розповіли, що робити, якщо за лікування Covid-19 у лікарні вимагають гроші.

    До слова, із 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.

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    гроші статистика Сергій Кравченко коронавірус
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