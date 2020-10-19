За добу коронавірус виявлено ще у майже 400 киян



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Минулої доби від коронавірусу в Києві померли п'ять осіб

За минулу добу, 18 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 385 осіб. Це на 68 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 17 жовтня було 453 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 30848 випадків захворювання на Covid-19.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Загалом від початку епідемії у Києві одужали 10709 осіб (за добу 13), померли 587 осіб (за добу 5).

У Київській області зафіксовано 12924 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 240 осіб. За попередню добу збільшення складало 245 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 7313 осіб (за добу 117), померли 286 людей (за добу 3).

Загалом в Україні підтверджено 303638 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 18 жовтня зафіксовано ще 4766 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 18 жовтня у Києві було підтверджено 30463 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 453 осіб.

У Київській області було зафіксовано 12684 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 245 осіб.