Що робити, якщо за лікування Covid-19 у лікарні вимагають гроші: у МОЗ дали пояснення



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Якщо хворий госпіталізований до стаціонару держава повністю покриває це лікування

Віктор Ляшко радить звертатися на гарячу лінію Національної служби здоров’я України

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що треба робити у разі, якщо у державній лікарні вимагають оплатити лікування від коронавірусу. За його словами, треба звертатися на гарячу лінію Національної служби здоров’я України.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Ляшко запевняє, що працівники Національної служби здоров’я України мають свої територіальні підрозділи, вони розглянуть ці випадки і вирішать питання.

«У разі, якщо щось відбувається не так, треба телефонувати на гарячу лінію Національної служби здоров’я України (16-77) і там розказати про свій випадок. Працівники Національної служби здоров’я України мають свої територіальні підрозділи, вони розглянуть ці випадки і вирішать питання», – наголосив Ляшко.

Він підкреслив, що лікування повністю оплачується державою.

«Якщо хворий госпіталізований до стаціонару, в лікарні, в якій надається медична допомога хворим з коронавірусною хворобою, держава повністю покриває це лікування. Це так званий «ковідний пакет», на який Національна служба здоров’я України укладає контракт з лікарнею і перераховує кошти. Ці кошти перекривають доплати лікарям – 300% до зарплати, а також покривають медичні вибори і медичні засоби, які використовуються для лікування хворого з коронавірусною хворобою», – розповів головний санітарний лікар країни.

Як зазначив Ляшко, заповненість пацієнтами з Covid-19 ліжок у лікарнях становить на даний час 62%.