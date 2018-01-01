День в АТО: один загиблий, двоє поранених

Російсько-окупаційні війська використовують заборонені Мінськими угодами зразки озброєння – артилерійські системи та міномети

Протягом дня середи бойовики використовували заборонені Мінськими угодами зразки озброєння - великокаліберні артилерійські системи та міномети, внаслідок чого загинув військовослужбовець Збройних Сил України, ще двоє бійців дістали поранень, інформують у прес-центрі штабу АТО. «Загалом від початку доби зафіксовано 13 обстрілів з боку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російсько-окупаційні війська використовують заборонені Мінськими угодами зразки озброєння – артилерійські системи та міномети

Протягом дня середи бойовики використовували заборонені Мінськими угодами зразки озброєння - великокаліберні артилерійські системи та міномети, внаслідок чого загинув військовослужбовець Збройних Сил України, ще двоє бійців дістали поранень, інформують у прес-центрі штабу АТО.

«Загалом від початку доби зафіксовано 13 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український військовослужбовець, ще двоє захисників зазнали поранень», - ідеться у зведенні станом на 18.00 середи, оприлюдненому на сторінці прес-центру в соцмережі Facebook.

Впродовж дня російсько-окупаційні війська використовували заборонені Мінськими угодами зразки озброєння – артилерійські системи та міномети.

«На Луганському напрямку зі 122-мм артилерії, мінометів різного калібру та озброєння БМП, противник вів вогонь по наших позиціях біля Троїцького. Міномети калібру 82-мм загарбники застосували поблизу Новоолександрівки і Катеринівки.

Також, з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, окупанти обстрілювали опорні пункти сил АТО неподалік Луганського, Залізного та Новолуганського. Зі стрілецької зброї загарбники провокували українських оборонців Зайцевого.

На Донецькому напрямку агресор з мінометів калібру 120-мм та 82-мм і гранатометів вів вогонь по захисниках Водяного, що на Приазов’ї. Зі стрілецької зброї противник обстрілював позиції оборонців Авдіївки», - йдеться в повідомленні.