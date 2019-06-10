Візит Бойка і Медведчука у Росію: в СБУ зробили заяву



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Медведчук і Бойко знову полетіли в РФ на «переговори»

Лінгвістична експертиза, яку призначив Шевченківський райсуд столиці, триває ще з середини лютого

Служба безпеки України очікує, коли надійдуть результати лінгвістичної експертизи, які дадуть змогу надати правову оцінку візитів Юрія Бойка та Віктора Медведчука у Росію.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

У Службі безпеки України наголосили, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення злочинів статті 110 (посягання на територіальну цілісність) та 111 (державна зрада) ККУ, під час розслідування якого також досліджуються обставини візиту в березні цього року до Москви Віктора Медведчука та Юрія Бойка.

Наразі триває, призначена ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 21.02.19, лінгвістична експертиза Київського науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Зауважимо, що відповідно до ч.6 ст. 244 КПК слідчий суддя самостійно визначив експертну установу, якій необхідно доручив проведення експертизи.

Матеріали щодо візиту вищезазначених осіб у червні цього року до Санкт-Петербургу можуть бути також перевірені у межах цього кримінального провадження.

Чекаємо результатів експертизи задля надання правової оцінки дій Медведчука та Бойка під час візиту до РФ.

Нагадаємо, через попередній політ народного депутата Юрія Бойка та його соратника Віктора Медведчука до Москви відкрили кримінальну справу проти співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб.

22 березня кандидат у президенти Юрій Бойко та кум президента РФ Путіна Віктор Медведчук зустрілись у Москві з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим.

Після цього Бойко і Медведчук заявили, що будуть продовжувати вести переговори з керівництвом РФ, зокрема, щодо постачання в Україну російського газу.

Служба безпеки пообіцяла в стислі терміни надати у межах своєї компетенції правову оцінку поїздці Бойка і Медведчука до Москви.

Луценко наголосив, що у зв'язку із цим питання є не тільки до аерослужби, а й до прикордонної служби, яка випустила цих осіб всупереч встановленому порядку. Генпрокуратура доручила ДБР розібратись із ситуацією.

Водночас, у Держприкордонслужбі заявили, що надання дозволу на виліт повітряних суден – не компетенція відомства, яке лише перевіряє документи і наявність обмеження для громадянина.

Раніше ЗМІ повідомляли, що попри заборону на пряме авіасполучення між Україною та Росією кум Путіна Віктор Медведчук періодично літає з Києва до Москви.

Він нібито має дозвіл на польоти для проведення офіційних переговорів щодо звільнення українських заручників.

В кінці липня 2018 року Медведчук повідомив про рішення приєднатися до партії «За життя» Вадима Рабіновича і очолити напрямок щодо «відновлення миру» з Росією.

Проти Медведчука також розслідується справа про державну зраду і сепаратизм за слова про необхідність створення «автономного регіону Донбас» із закріпленням цього статусу в Конституції.

Юрій Бойко – народний депутат від Опозиційного блоку, захищений депутатською недоторканістю. Разом із Рабіновичем він заснував об’єднання «Опозиційна платформа – За життя».



