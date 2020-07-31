Візит міністра у Миколаїв: персонал лікарні примусили підмітали калюжі (відео)



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1 липня через невідремонтований дах дощ затопив відділення гематології. На фото ремонтні роботи Фото: Никвести

«Приймальня просто вилизується спиртом», – автор відео

Обурений мешканець Миколаєва опублікував відео запис того, як готуються до приїзду міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова в місцевій лікарні.

Денис Сісін на особистій сторінці у Facebook опублікував відео, де видно приготування персоналу лікарні до приїзду міністра Чернишова. За словами автора відео, працівники підмітають калюжі біля лікарні.

Також автор відео наголошує, що в лікарні вже рік як не ремонтується дах, через що установу заливає дощем.

«Зараз знаходжуся у лікарні на Кииївській... Жінка і чоловік щойно підмітали калюжі. Калюжі підмітали! Ось сидить дівчина, яка не пускає машини до приймального відділення. … Дах рік вже не можуть полагодити. Міністр приїжджає, а йому ледь не золоті доріжки стелять», – розповідає Денис Сісін.

Нагадаємо, що 31 липня Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов перебуває в Миколаївський області. Під час візиту Міністр планує відвідає будівництво спортивних, освітніх та приймальних відділень, які реалізуються у рамках програми «Велике Будівництво» та за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, провести нараду з керівництвом області щодо реалізації програми Президента «Велике будівництво» в області, стану виконання завдань Уряду, зокрема, протидії поширенню респіраторної хвороби COVID-19 та впровадження реформи адміністративно-територіального устрою.

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