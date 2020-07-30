Медсестра померла від коронавірусу. Комісія Держпраці оприлюднила висновки розслідування



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6 червня стало відомо про смерть Олени Бордян

Олена Бордян мала 29 років медичного стажу

Під час виконання своїх посадових обов’язків старша медична сестра Олена Григорівна Бордян заразилася коронавірусом, надаючи пацієнтам невідкладну допомогу. Такі висновки розслідування повідомила Комісія зі спеціального розслідування Управління Держпраці у Чернівецькій області.

Також комісія визнала цей випадок як такий, що пов’язаний з виробництвом. Після появи характерних симптомів пані Олену було госпіталізовано для проходження лікування. За допомогою ПРЛ-тесту їй підтвердили діагноз «Вірусна пневмонія COVID-19». Медпрацівники надавали хворій всю необхідну допомогу. 6 червня стало відомо про смерть Олени Бордян.

Олена Бордян народилася у м. Чернівці, 1990 року закінчила Чернівецьке медичне училище, її загальний медичний стаж складав 29 років.З 1996 року Олена Бордян працювала в КМУ "Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр" на посаді медичної сестри відділення інтенсивної терапії, а з 1999 року на посаді старшої медсестри відділення інтенсивної терапії.

Нагадаємо, що Станом на 30 липня в Україні зареєстрували 8 576 випадків зараження коронавірусом серед медичних працівників.