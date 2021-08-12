Візит Зеленського на острів Зміїний. Відомий генерал вказав на смертельно небезпечну помилку президента

Помилкою стало те, що глава держави сів з іншими військовими в один вертоліт

Генерал Збройних сил розкритикував переліт Зеленського і його підлеглих на острів Зміїний

Колишній заступник командувача Силами спецоперацій Збройних сил, генерал запасу та ексзаступник голови РНБО Сергій Кривонос заявив, що президент Володимир Зеленський і команда воєначальників країни, які відвідували острів Зміїний, допустили помилку і порушили правила безпеки. Про це він написав у фейсбуці.

За словами Кривоноса, помилкою стало те, що глава держави сів з іншими військовими в один вертоліт.

«На війні командир і начальник штабу на одному борту не літають, і в одній машині не їздять. Навіть за відсутності бойових дій на території країни – це закон. А тут: цілий штаб краЇни в одному гелікоптері летить над морем під прицілом російських ракет», - написав генерал.

До такого висновку Кривонос прийшов після того, як побачив фотографії на сайті офісу Зеленського. На кадрах видно, як генерали виходять з гелікоптера слідом за Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, 9 серпня на острові Зміїний Зеленський представив нових командувачів Збройних сил.