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    Візит Зеленського на острів Зміїний. Відомий генерал вказав на смертельно небезпечну помилку президента

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    Помилкою стало те, що глава держави сів з іншими військовими в один вертоліт - Візит Зеленського на острів Зміїний. Відомий генерал вказав на смертельно небезпечну помилку президента
    Помилкою стало те, що глава держави сів з іншими військовими в один вертоліт
    Фото: Офіс президента

    Генерал Збройних сил розкритикував переліт Зеленського і його підлеглих на острів Зміїний

    Колишній заступник командувача Силами спецоперацій Збройних сил, генерал запасу та ексзаступник голови РНБО Сергій Кривонос заявив, що президент Володимир Зеленський і команда воєначальників країни, які відвідували острів Зміїний, допустили помилку і порушили правила безпеки. Про це він написав у фейсбуці.

    За словами Кривоноса, помилкою стало те, що глава держави сів з іншими військовими в один вертоліт.

    «На війні командир і начальник штабу на одному борту не літають, і в одній машині не їздять. Навіть за відсутності бойових дій на території країни – це закон. А тут: цілий штаб краЇни в одному гелікоптері летить над морем під прицілом російських ракет», - написав генерал.

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    Візит Зеленського на острів Зміїний. Відомий генерал вказав на смертельно небезпечну помилку президента
    Візит Зеленського на острів Зміїний. Відомий генерал вказав на смертельно небезпечну помилку президента
    Візит Зеленського на острів Зміїний. Відомий генерал вказав на смертельно небезпечну помилку президента

    До такого висновку Кривонос прийшов після того, як побачив фотографії на сайті офісу Зеленського. На кадрах видно, як генерали виходять з гелікоптера слідом за Володимиром Зеленським.

    Нагадаємо, 9 серпня на острові Зміїний Зеленський представив нових командувачів Збройних сил.

    Теги: РНБО вертоліт військові Володимир Зеленський президент правила безпеки Сергій Кривонос
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    Візит Зеленського на острів Зміїний. Відомий генерал вказав на смертельно небезпечну помилку президента