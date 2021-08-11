Офіс президента озвучив теми переговорів Меркель та Зеленського

Однією з головних тем переговорів Ангели Меркель та Володимира Зеленського буде тема скандального газопроводу «Північний потік-2»

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель цього місяця приїде до Києва

В Офісі президента України повідомили про очікування від візиту канцлерки Німеччини Ангели Меркель в контексті запуску російського газопроводу «Північний потік-2». Про це на брифінгу повідомив прессекретар президента України Сергій Нікіфоров.

За його словами, візит канцлера Німеччини в Україну 22 серпня – це логічне продовження контактів президента України в чотирикутнику Вашингтон-Брюссель-Берлін та Київ.

«Ангела Меркель і Володимир Зеленський говоритимуть про те, як конкретно Німеччина гарантуватиме виконання зобов'язань... якщо Росія після запуску «Північного потоку-2» спробує якимось чином зловживати своїм монопольним становищем», – заявив Никифоров.

Також президент України та канцлер Німеччини говоритимуть про безпекову ситуацію на сході України та про те, «як реанімувати мирні переговори».

Крім того, будуть обговорюватися двосторонні відносини.

«Німеччина – наш ключовий партнер в Європі, і в політиці, економіці, торгівлі, промисловості, і в енергетиці. Потенціал для зміцнення цих відносин неабиякий», – додав речник Зеленського.

Як відомо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель цього місяця приїде до Києва. Напередодні Дня Незалежності вона проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Попередньо узгоджена дата візиту – 22 серпня.

Однією з головних тем переговорів буде тема скандального газопроводу «Північний потік-2», який, як прогнозують в Росії, добудують за декілька тижнів.

Нагадаємо, що 13 липня у Берліні відбулась зустріч Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка загалом тривала понад 4 години.

Меркель тоді наголосила, що Україна має залишатися країною-транзитеркою газу і після добудови газогону «Північний потік-2». Вона нагадала, що Німеччина спільно з Європейською Комісією докладали зусиль для укладення відповідного договору транзиту газу (укладена між РФ і Україною наприкінці 2019 року угода чинна до 2024 року й може бути продовжена – ред.). «Для нас Україна є і залишатиметься транзитеркою газу навіть у разі добудови газогону «Північний потік-2», – наголосила канцлерка.