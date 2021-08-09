Зеленський представив нових командувачів Збройних сил: хто отримав посади

Президент представив на острові Зміїний генералів та офіцерів, призначених на керівні посади у Збройних Силах України

Перебуваючи на острові Зміїний у межах робочої поїздки до південних областей, президент Володимир Зеленський представив новопризначених командувачів у Збройних силах України, повідомляє Офіс президента.

Так, президент призначив:

Миколу Олещука – командувачем Повітряних сил України;

Максима Миргородського – командувачем Десантно-штурмових військ;

Андрія Ковальчука – командувачем оперативного командування «Південь»;

Олега Мікаца – командувачем оперативного командування «Схід»;

Сергія Літвінова – командувачем оперативного командування «Захід»;

Володимира Коваля – заступником начальника Генерального штабу.

Новий командувач Десантно-штурмових військ Максим Миргородський був командиром 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та став першим учасником війни на Донбасі, який став повним лицарем ордена Богдана Хмельницького.

Андрій Ковальчук, який отримав посаду командувача оперативного командування «Південь», удостоєний звання Герой України, а під час активних боїв на Донбасі командував 80-ю аеромобільною бригадою. Він також брав участь у захисті Луганського аеропорту та був двічі поранений. Нагороджений двома орденами Богдана Хмельницького.

Генерал-майор Олег Мікац, який став новим командувачем командування «Схід», з вересня 2014 року керував обороною донецького аеропорту. Його вважають одним з ключових командирів у цих боях.

Полковник Сергій Літвінов був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня за особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій.

Раніше Зеленський привітав особовий склад та ветеранів Повітряних Сил Збройних Сил України з професійним святом.

Також секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував кадрові перестановки в Збройних силах. За його словами, це процес омолодження керівництва української армії.

До слова, вперше одне з формувань Збройних сил України очолила жінка.

Як відомо, 30 липня президент Зеленський на Донеччині представив нового командувача операцією Об’єднаних сил. Також Зеленський представив нове командування Генштабу ЗСУ.

До слова, Зеленський підписав закони про збільшення армії та національний спротив.

Як відомо, Зеленський провів кадрові зміни в армії. Відповідно, з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко. Сергій Шаптала призначений начальником Генерального штабу Збройних Сил України, Олександр Павлюк – Командувачем об'єднаних сил.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде у відставку та переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО. На місце головнокомандувача ЗСУ призначений Валерій Залужний, командувач оперативного командування «Північ».

Також Зеленський звільнив низку високопосадовців СБУ та пояснив причини.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка, а на його місце він призначив Олександра Литвиненка – генерал-майора запасу та директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Згодом Офіс президента прокоментував зміну керівника Служби зовнішньої розвідки.