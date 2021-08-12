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    Вертоліт, що розбився в Росії, лежить на глибині понад 100 метрів

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    На борту туристичного гелікоптера перебували 16 людей - Вертоліт, що розбився в Росії, лежить на глибині понад 100 метрів
    На борту туристичного гелікоптера перебували 16 людей
    Фото з російських ЗМі

    У Росії назвали ймовірну причину катастрофи гвинтокрила

    Вертоліт Мі-8, що впав в курильське озеро на Камчатці, лежить на глибині щонайменше 135 метрів. Шансів знайти живими вісьмох осіб, включаючи командира екіпажу, практично немає, пишуть російські ЗМІ.

    Гвинтокрил з туристами впав в озеро в ніч на четвер, 12 серпня. На його борту перебували 16 осіб – троє членів екіпажу і 13 пасажирів.

    Вісім людей вдалося врятувати. Літальний апарат потонув.

    Постраждалих доставили в Петропавловськ-Камчатський. Всі вони перебувають в стабільному стані.

    Серед основних версій жорсткої посадки вертольота вказуються відмова двигуна і помилка пілотування.

    Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу, Далекосхідна транспортна прокуратура почала перевірку дотримання законодавства про безпеку польотів у зв'язку з падінням Мі-8.

    Теги: Росія авіакатастрофа туризм вертоліт
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    Вертоліт, що розбився в Росії, лежить на глибині понад 100 метрів