Вступ України до НАТО: Зеленський затвердив стратегію комунікації до 2025 року

затвердив стратегію комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року

Володимир Зеленський затвердив стратегію комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року

Передбачається всебічне інформування українського суспільства про державну політику в напрямку євроатлантичної інтеграції

Президент Володимир Зеленський підписав указ про Стратегію комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року. Як зазначає пресслужба Офісу президента, відповідний указ № 348/2021 глава держави підписав 11 серпня з метою реалізації стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в НАТО та забезпечення його підтримки з боку українських громадян.

Вказується, що документ має на меті налагодити системну інформаційну взаємодію між державними органами та українськими громадянами задля донесення до кожного українця змісту та практичної цінності членства України в Альянсі, необхідності впровадження відповідних реформ та їхнього зв'язку з євроатлантичною інтеграцією нашої країни.

Серед іншого передбачається всебічне інформування українського суспільства про державну політику в напрямку євроатлантичної інтеграції шляхом включення цього питання до навчальних програм, залучення незалежних експертів, зокрема представників дослідницьких центрів, громадських об'єднань та міжнародних партнерів, до планування, моніторингу та оцінювання виконання річних національних програм щодо досягнення критеріїв членства в НАТО.

В Офісі президента очікують, що передбачені стратегією кроки сприятимуть зростанню в українському суспільстві підтримки стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Альянсі, а на міжнародному рівні – підтримки євроатлантичних прагнень України та необхідних для цього реформ.

Цим указом глава держави також доручив уряду у тримісячний строк розробити та затвердити план заходів щодо втілення затвердженої Стратегії.

Реалізувати її передбачено в чотири етапи. Серед іншого заплановано створення тематичного веб-порталу для розміщення інформації щодо реалізації реформ та виконання заходів з євроатлантичної інтеграції, випуск низки інформаційно-просвітницьких матеріалів тощо.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

До слова, відомий політолог озвучив дуже несподівану версію, чому Україну не беруть до НАТО.

Нагадаємо, в Брюсселі 14 червня відбувся саміт НАТО. Як наголошується в заяві за підсумками саміту, НАТО підтверджує рішення, ухвалене в Бухаресті 2008 року, про те, що Україна стане членом Альянсу через план дій щодо членства (ПДЧ).

Раніше спеціальний представник генсека НАТО Джеймс Аппатурай відповів на пропозицію президента України Володимира Зеленського надати конкретний перелік реформ, які має впровадити українська сторона. Аппатурай заявив, що такого переліку немає.

Разом з тим президент Литви заявив, що Україні потрібно надати чіткі плани для руху в ЄС і НАТО.

Додамо, що «Люблінський трикутник» підтримав членство України в Євросоюзі та НАТО. 7 липня глави дипломатій України, Литви та Польщі підписали декларацію про спільну історичну спадщину та спільні цінності.