«Візьмемо українців». Лукашенко погрожує білоруським медикам
Лукашенко заявив, що українські медики приїдуть до Білорусі щойно він їх покличе
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко погрожує білоруським медикам, що на їх місце візьмуть українців, бо в Україні «по***или» медицину. Про це він заявив на зустрічі з білоруськими лікарями в Могильові
«Ось це все, вибачте, буде по***ено і буде як в Україні. Якщо із засіків дістав [хабара]… лікувати будуть, тому що ні ліків, ні чорта немає і лікарі зараз почали звільнятися».
Лукашенко запропонував покликати до Білорусі українських лікарів, які нібито звільняються, і сказав, що якщо «хтось до Польщі хоче, відпустимо до Польщі, а ми візьмемо українців».
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter спростував слова Лукашенка:
«Можна скільки завгодно поширювати брехню про Україну, але результат буде один: падіння підтримки в очах українців. Рік тому до Лукашенка позитивно ставилися 66% українців, негативно — лише 15%. Зараз, зокрема завдяки таким заявам, — понад 48% негативно, лише 38% позитивно».
Як повідомлялося у серпні, Лукашенко погрожував страйкарям з «Білоруськалія», що на їх місце «приїдуть з України шахтарі».
Нагадаємо, у Білорусі дотепер тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів.