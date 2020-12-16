«Візьмемо українців». Лукашенко погрожує білоруським медикам

Лукашенко запропонував покликати до Білорусі українських лікарів, які нібито звільняються, і сказав, що якщо «хтось до Польщі хоче, відпустимо до Польщі, а ми візьмемо українців»

Лукашенко заявив, що українські медики приїдуть до Білорусі щойно він їх покличе

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко погрожує білоруським медикам, що на їх місце візьмуть українців, бо в Україні «по***или» медицину. Про це він заявив на зустрічі з білоруськими лікарями в Могильові

«Ось це все, вибачте, буде по***ено і буде як в Україні. Якщо із засіків дістав [хабара]… лікувати будуть, тому що ні ліків, ні чорта немає і лікарі зараз почали звільнятися».

Лукашенко запропонував покликати до Білорусі українських лікарів, які нібито звільняються, і сказав, що якщо «хтось до Польщі хоче, відпустимо до Польщі, а ми візьмемо українців».

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter спростував слова Лукашенка:

«Можна скільки завгодно поширювати брехню про Україну, але результат буде один: падіння підтримки в очах українців. Рік тому до Лукашенка позитивно ставилися 66% українців, негативно — лише 15%. Зараз, зокрема завдяки таким заявам, — понад 48% негативно, лише 38% позитивно».

Як повідомлялося у серпні, Лукашенко погрожував страйкарям з «Білоруськалія», що на їх місце «приїдуть з України шахтарі».

Нагадаємо, у Білорусі дотепер тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів.