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    Лукашенку і його синові заборонили відвідувати Олімпійські ігри

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    <p>Олександру Лукашенку&nbsp;і його старшому синові заборонили брати участь в&nbsp;заходах Міжнародного олімпійського комітету і бути присутнім на&nbsp;Олімпійських іграх</p> - Лукашенку і його синові заборонили відвідувати Олімпійські ігри

    Олександру Лукашенку і його старшому синові заборонили брати участь в заходах Міжнародного олімпійського комітету і бути присутнім на Олімпійських іграх

    Керівництво Білорусі не захищає спортсменів від політичної дискримінації, заявив президент Міжнародного олімпійського комітету

    Невизнаному президенту Білорусі Олександру Лукашенку і його старшому синові Віктору заборонили брати участь в заходах Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і бути присутнім на Олімпійських іграх.

    Про це написав у Twitter директор МОК зі зв'язків з громадськістю Крістіан Клауе.

    Віктор Лукашенко – перший віцепрезидент національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі, а його батько входить до виконавчої ради організації. Президент МОК Томас Бах пояснив, що нинішнє керівництво НОК Білорусі не захищає спортсменів від політичної дискримінації.

    Також МОК призупинив усі фінансові виплати Білорусі, крім тих, що пов'язані з підготовкою білоруських спортсменів до Олімпійських ігор і їх участю в них.

    У Лукашенка вже відреагували на рішення МОК. Провладний Telegram-канал «Пул першого» написав, що Баха «хтось попросив» ухвалити таке рішення.

    Як відомо, Олімпійські ігри в Токіо, перенесені на літо 2021 року через поширення коронавірусу, відбудуться у визначений час, попри те, що світ досі не впорався з пандемією Covid-19.

    Раніше МОК узгодила план проведення Олімпіади в Токіо в умовах пандемії.

    Додамо, Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться в період з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

    Теги: Білорусь Олімпійські ігри (Олімпіада) Олександр Лукашенко Томас Бах МОК президент
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