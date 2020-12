Лукашенку і його синові заборонили відвідувати Олімпійські ігри

Невизнаному президенту Білорусі Олександру Лукашенку і його старшому синові Віктору заборонили брати участь в заходах Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і бути присутнім на Олімпійських іграх.

Про це написав у Twitter директор МОК зі зв'язків з громадськістю Крістіан Клауе.

Віктор Лукашенко – перший віцепрезидент національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі, а його батько входить до виконавчої ради організації. Президент МОК Томас Бах пояснив, що нинішнє керівництво НОК Білорусі не захищає спортсменів від політичної дискримінації.

IOC decided to take provisional measures vis-á-vis the NOC of Belarus. - Exclude the currently elected members of the Executive Board of the NOC of Belarus from all IOC events and activities, including the Olympic Games. - #IOCEB