Лукашенку і його синові заборонили відвідувати Олімпійські ігри

Олександру Лукашенку і його старшому синові заборонили брати участь в заходах Міжнародного олімпійського комітету і бути присутнім на Олімпійських іграх

Керівництво Білорусі не захищає спортсменів від політичної дискримінації, заявив президент Міжнародного олімпійського комітету

Невизнаному президенту Білорусі Олександру Лукашенку і його старшому синові Віктору заборонили брати участь в заходах Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і бути присутнім на Олімпійських іграх.

Про це написав у Twitter директор МОК зі зв'язків з громадськістю Крістіан Клауе.

Віктор Лукашенко – перший віцепрезидент національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі, а його батько входить до виконавчої ради організації. Президент МОК Томас Бах пояснив, що нинішнє керівництво НОК Білорусі не захищає спортсменів від політичної дискримінації.

IOC decided to take provisional measures vis-á-vis the NOC of Belarus. - Exclude the currently elected members of the Executive Board of the NOC of Belarus from all IOC events and activities, including the Olympic Games. - #IOCEB — Christian Klaue (@ChKlaue) December 7, 2020

Також МОК призупинив усі фінансові виплати Білорусі, крім тих, що пов'язані з підготовкою білоруських спортсменів до Олімпійських ігор і їх участю в них.

У Лукашенка вже відреагували на рішення МОК. Провладний Telegram-канал «Пул першого» написав, що Баха «хтось попросив» ухвалити таке рішення.

Як відомо, Олімпійські ігри в Токіо, перенесені на літо 2021 року через поширення коронавірусу, відбудуться у визначений час, попри те, що світ досі не впорався з пандемією Covid-19.

Раніше МОК узгодила план проведення Олімпіади в Токіо в умовах пандемії.

Додамо, Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться в період з 23 липня по 8 серпня 2021 року.