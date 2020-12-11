Швейцарія запровадила санкції проти Лукашенка

Санкції передбачають блокування банківських рахунків і заборону на в'їзд в країну.

Уряд Швейцарії розширив санкційний список проти Білорусі. Під нові санкції потрапили 15 осіб, включаючи невизнаного президента країни Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє пресслужба уряду Швейцарії.

У розширений список були включені Олександр Лукашенко, його син Віктор, а також члени національної Ради безпеки.

Санкції передбачають блокування банківських рахунків і заборону на в'їзд в країну.

В уряді заявили, що всі, хто був включений у санкційний список «несуть відповідальність за акти насильства і довільні арешти, які здійснювалися після президентських виборів у Білорусі, що відбулися 9 серпня».

Крім того, уряд Швейцарії відобразив в своїй постанові ембарго на постачання в Білорусь військових матеріалів, які можуть бути використані для репресій.

Нагадаємо, в середині жовтня уряд Швейцарії ввів санкції проти 40 білоруських чиновників.

До слова, на днях невизнаному президенту Білорусі Олександру Лукашенку і його старшому синові Віктору заборонили брати участь в заходах Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і бути присутнім на Олімпійських іграх.

Також у ЄС допускають проведення міжнародного трибуналу над тими, хто бив людей у Білорусі.

За даними ООН, ситуація з правами людини у Білорусі погіршилася, щотижня в країні заарештовують сотні учасників протестів, надходять повідомлення про тортури та побиття людей.

Акції протесту у Мінську та інших містах республіки Білорусь тривають вже майже чотири місяці. Вони почалися після виборів президента 9 серпня, перемогу на яких, як оголосила ЦВК, здобув Олександр Лукашенко. Опозиція не визнає ці результати. Переобрання Лукашенка, крім того, не визнають країни Євросоюзу і США.