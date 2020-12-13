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    У світі

    У Білорусі перед початком недільного «Маршу народного обвинувачення» почалися затримання

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    Протести у Мінську - У Білорусі перед початком недільного «Маршу народного обвинувачення» почалися затримання
    Протести у Мінську
    Фото: TUT.by

    У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів

    У Білорусі в неділю опівдні стартує чергова акція протесту – «Марш народного обвинувачення», направлена проти репресій щодо мирних демонстрантів і опозиції з боку режиму Лукашенка.

    Про це інформує Телеграм-канал Nexta.

    «Ми пам’ятаємо всі імена репресованих – і назвемо кожне ім’я тих, хто у репресіях винен. Міжнародний тиск на підтримку наших вимог збільшується. Прокуратури інших країн відкривають справи за універсальною юрисдикцією, які не можна спустити на гальма або закрити дзвінком прокурору», – йдеться у повідомленні.

    45b553b9-714e-4dae-8559-88b485ac1d6cУ житловому комплексі «Маяк Мінська» вивісили величезний біло-червоно-білий прапор. Зараз туди прибули силовики в оливковій формі

    У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада країни продовжує використовувати репресії проти учасників мирних протестів.

    Нагадаємо, 11 грудня Швейцарія запровадила санкції проти Лукашенка.

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    Теги: Білорусь вибори санкції Олександр Лукашенко акція
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