Украв 415 троянд і тюльпанів – в тюрму. У Рівному суд виніс вирок раніше судимому

У суді чоловік визнав вину і зізнався: крадіжки скоїв через брак грошей.

Чоловік рвав квіти з клумб у центрі міста і «обчистив» квітковий кіоск

Рівненський міський суд призначив два роки позбавлення волі місцевому мешканцю за серію крадіжок, пов’язану з квітами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 22 липня.

Як з’ясувало слідство, протягом трьох днів (30 квітня-2 травня 2020 року) обвинувачений таємно викрав з клумби 180 тюльпанів, що росли поблизу кінопалацу «Україна» на Майдані Незалежності у Рівному. Ще 25 тюльпанів чоловік зрізав на клумбі, що на вул. Соборна, 39.

Крім цього, обвинувачений проник до приватного кіоску, звідки виніс 210 троянд. Сума завданих збитків власниці становила 5 тис. грн.

У суді чоловік визнав вину і зізнався: крадіжки скоїв через брак грошей. Зокрема, поцуплені троянди він приніс на місцевий ринок «Дикий», де намагався продати, але його затримали правоохоронці.

Суд з’ясував, що обвинувачений раніше був судимий за вчинення злочинів проти власності. Також дійшов висновків, що його виправлення не можливе без ізоляції від суспільства. А тому необхідно призначити покарання, пов`язане з позбавлення волі з відбуванням покарання у виправно-трудовій установі.

Крім цього, суд задовольнив цивільний позов комунального підприємства «Рівненський міський трест зеленого господарства» на суму 15,3 тис. грн. Саме стільки збитків обвинувачений завдав комунальникам, зірвавши квіти з вуличних клумб.