Закарпатець тікав від прикордонників, бо «хотів перевірити, як солдатики бігають» (відео)

Чоловік вирішив влаштувати прикордонникам тест на профпридатність

На Закарпатті за 300 метрів від кордону наряд зупинив чоловіка для перевірки документів.

Мандрівник чемно надав свій паспорт правоохоронцям. Але вже за секунду чимдуж кинувся тікати. Про це розповідає офіційна сторінка Державної прикордонної служби України в соціальній мережі Facebook.

Чоловіка, звісно, затримали. Свій дивний вчинок бігун пояснив оригінально – хотів перевірити фізичний стан прикордонників.

Коли його запитали, чого тікав від наряду, порушник відповів: «Та хотів перевірити, як солдатики бігають».

«Тепер за цю «розвагу» закарпатцю доведеться відповісти. За злісну непокору на нього оформили документи адмінпровадження. Міру відповідальності визначить суд», – повідомляє Держприкордонслужба.

Нагадаємо, раніше прикордонники Ізмаїльського загону Держприкордонслужби України спільно з румунськими колегами затримали штовхач з баржами на річці Дунай.

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