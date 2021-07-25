У Львові в ескпомічниці голови облради та моделі забрали права за ДТП під наркотиками

Суд покарав 24-річну львів'янку, яка втекла на автомобілі Tesla після аварії

Галицький районний суд Львова оштрафував на 17 тис. грн і позбавив водійських прав 24-річну львівську модель Анну-Мар'яну Самолук. Дівчину на автомобілі Tesla зупинили патрульні, коли вона скоїла ДТП в центрі міста і втекла. Про це пише Zaxid.net.

28 травня близько 16:00 на вул. Ковжуна у Львові автомобіль Tesla наїхав на припаркований автомобіль Porsche Cayenne. Водійка Tesla одразу втекла з місця ДТП. Коли 24-річну водійку Tesla знайшли патрульні, то вирішили перевірити її на стан наркотичного сп’яніння.

Результат тесту у лікарні показав, що водійка керувала машиною під дією екстазі (MDMA), метамфетаміну та амфетаміну.

Анна-Мар'яна Самолук надала поліції пояснення, що святкувала свій день народження та вважала, що вже не перебуває у стані наркотичного сп`яніння. Водійка не заперечила свою провину.

Уже під час розгляну адмінпротоколу у Галицькому райсуді 21 липня адвокат водійки заперечив, що вона була у стані наркотичного сп’яніння за кермом. Втім жодних доказів цієї позиції суд не побачив.

Анну-Мар'яну Самолук визнали винною у керуванні автомобілем в нетверезому стані, порушенні ПДР та залишенні місця ДТП. Суд оштрафував її на 17 тис. грн з позбавленням водійських прав на рік. Дівчина може протягом 10 днів подати апеляцію на цю судову постанову.

Відомо, що Анна-Мар'яна Самолук з дитинства працює моделлю, у 2017 році увійшла у фінал конкурсу «Міс Україна». Також Анна-Мар’яна Самолук була помічницею, ексдепутата та голови Львівської обласної ради шостого скликання Петра Колодія.

Нагадаємо, 8 липня на площі Міцкевича у центрі Львова 32-річний народний депутат Олександр Юрченко (колишній член фракції «Слуга народу») за кермом Ford Mustang в’їхав у Volkswagen Jetta, а потім побив його водія та забрав смартфон потерпілого. Повідомлялося, що тест Олександра Юрченка показав наявність MDMA, відомого як «екстазі».

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