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    Окупанти в Криму знайшли причину шкідливих викидів в Армянську

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    Окупанти в Криму знайшли причину шкідливих викидів в Армянську

    Керівництво заводу «Титанові інвестиції» можуть притягнути до адміністративної відповідальності

    Попередньою причиною появи маслянистого нальоту на металевих предметах в Армянську є викид шкідливої речовини на хімічному заводі

    Про це повідомив «віце-прем'єр Криму» Ігор Михайличенко, повідомляє «Крим.Реалії».

    «За попередніми даними досліджень, причиною випадання речовини є випаровування вмісту кислотонакопичувача, використовуваного філією ТОВ «Титанові інвестиції», - сказав він.

    При цьому сильна спека, тривала відсутність опадів, а також зниження рівня води в кислотонакопичувачі спровокували викид шкідливої речовини, додав Михайличенко.

    За словами представника окупаційної влади Криму, керівництво заводу можуть притягнути до адміністративної відповідальності за недотримання екологічних вимог під час поводження з промисловими відходами.

    Раніше російські ЗМІ повідомили, що на півночі Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини, у зв'язку з цим утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев у місті Армянськ.

    Згодом російський «глава» Криму Сергій Аксьонов визнав, що ситуація виходить за межі норми.

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