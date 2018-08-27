В анексованому Криму стався викид невідомої речовини в атмосферу



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В Армянськ екстрено була відправлена група екологів та представників «прокуратури»

Російські ЗМІ повідомляють, що на півночі анексованого Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини, у зв'язку з цим утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев у місті Армянськ.

Про це повідомляє агентство «РИА Новости» з посиланням на так званого віце-прем'єра «уряду» Криму Ігоря Михайличенка.

«В ніч з 23 на 24 серпня в місті Армянську стався викид в атмосферу речовини невідомого походження. На металевих предметах, дахах будинків, листі дерев утворився маслянистий наліт, що має жовтуватий відтінок», — сказав Михайличенко.

За його словами, в Армянськ екстрено була відправлена група екологів та представників «прокуратури».

«Здійснено забір необхідних проб для проведення відповідних досліджень. Природа походження речовини поки не визначена. Чекаємо результатів досліджень», — додав Михайличенко.

Він наголосив, що про походження речовини «можна буде говорити» після результатів досліджень.