Кримчани знайшли винного у смороді на півночі півострова



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У жителів міст фіксують схожі алергічні симптоми: нудота, печіння в носоглотці та неприродна спрага

На півночі анексованого Криму сталася екологічна катастрофа. На забруднення повітря сірчаною кислотою скаржаться жителі Армянська, Красноперекопська та Джанкоя, де вирує смердючий та задушливий запах.

Про це повідомляє ТСН.

У жителів кримських міст фіксують схожі алергічні симптоми: нудота, печіння в носоглотці та неприродна спрага.

Зазначається, що автівки, побутові прилади, меблі та дитячі майданчики взялися іржею або ж сіро-зеленим нальотом.

Російський «глава» Криму Сергій Аксьонов визнав, що ситуація виходить за межі норми. Однак запевняє, що загрози життю і здоров'ю людей немає.

Містяни говорять, що забруднення - це викиди хімічного підприємства «Кримський титан». А така інтенсивність випарів - через нестачу води у водосховищі.

Наразі в Армянську триває розслідування за участю чиновників та «міністерства екології» Криму.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що на півночі Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини, у зв'язку з цим утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев у місті Армянськ.