Влада хоче збільшити ставку податку для фермерів

Підвищення податку стосуватиметься сільгоспвиробників крім тих, які працюють на теплицях та землях водного фонду

Крім того, пропонується скасувати мораторій на індексацію нормативної грошової оцінки земель

Уряд розглядає законопроєкт, яким зокрема хочуть удвічі збільшити ставку єдиного податку для платників четвертої групи – сільгоспвиробників. Про це йдеться в матеріалі «Економічної правди».

Підвищення податку потенційно стосуватиметься сільгоспвиробників крім тих, які працюють на землях закритого грунту (теплиці) та земель водного фонду.

Тобто, фермери платитимуть удвічі більше. Пропорційно збільшенню зростуть і надходження в місцеві бюджети. На думку авторів, це дозволить акумулювати 5,3 млрд грн.

Сьогодні для четвертої групи об’єкт оподаткування – земельні площі, база оподаткування – нормативна грошова оцінка землі з урахуванням коефіцієнта індексації. Розмір ставки з 1 га землі залежить від категорії та розташування земель.

Крім того, пропонується скасувати мораторій на індексацію нормативної грошової оцінки земель, від якої залежить розмір податків сільгоспвиробників та орендна плата за користування землею.

Завдяки цьому в уряді розраховують додатково отримати ще 3,4 млрд грн.

Нагадаємо, аграрії зможуть отримати державну субсидію в сумі 5 тис. грн на гектар, але сумарно не більше 100 тис. грн на одне господарство. Відповідна постанова схвалена на засіданні уряду 21 квітня.

В Україні можуть розширити можливості громадян щодо використання земельних ділянок. Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроєкт про консолідацію земель.

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт № 5385 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо скасування інституту права постійного користування земельними ділянками».

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