Гарантовані законом два гектари. Чи можна їх отримати сьогодні в Україні?

Через 2-3 роки вартість землі в Україні буде більше ніж €5 тис. за гектар

Часто місцева влада заявляє, що ділянки «зарезервовані» чи вільних немає

В Україні кожен громадянин може безкоштовно отримати до двох гектарів землі. Але зробити це зараз дуже складно: ще на етапі підготовки документів виявиться, що розробка документації землеустрою обійдеться до 30 тис. грн. Про це йдеться в матеріалі на Obozrevatel.

Зазначається, що потрібно заздалегідь вибрати ділянку і принести графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки. У разі вилучення земельної ділянки, що перебуває в користуванні інших осіб – погодження землекористувача.

Зазначається, що часто місцева влада заявляє, що ділянки вже «зарезервовані», наприклад, за учасниками бойових дій. Або ж вільних гектарів взагалі не залишилося.

У разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства, потрібні документи, що підтверджують досвід роботи в сільському господарстві або наявність освіти в аграрному навчальному закладі, а також узяти копію паспорта та ідентифікаційного номера.

«Варто сказати чесно, якщо ви сьогодні хочете отримати безкоштовно 2 га землі – краще відмовтеся від ідеї. Це вимагає або величезних зусиль, або включення витратних корупційних механізмів, або ж оскарження відмов у судах. Але суди можуть затягтися на роки, а за цей час землю віддадуть комусь іншому», – розповів глава комітету із земельного права Асоціації адвокатів України Віктор Кобилянський.

Як розповів нардеп від «Слуги народу» Дмитро Соломчук, через 2-3 роки вартість землі в Україні буде більше € 5 тис. за гектар, а після 2026 року гектар коштуватиме понад €10 тис.

Як повідомляв «Главком», за даними Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, станом на січень 2021 року найдорожче рілля оцінюється в Черкаській області – 33 646 грн за 1 га. Найдешевша орна земля, 21 411 грн за гектар, – у Житомирській області.

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