Влада робить шоу, щоб відволікти від провалів, - Герасимов про звинувачення на адресу Порошенка



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Артур Герасимов прокоментував звинувачення на адресу Петра Порошенка

Попри заяви Труби про те, що на розслідування злочинів Януковича і справ Майдану у ДБР немає ресурсів, більше ніж 30 слідчих по всій країні розслідують заяви Портнова - Герасимов

Підозра п'ятому президенту України Петру Порошенку є певним благанням очільника Державного бюро розслідувань Романа Труби, аби нова влада залишила його на посаді. Сама ж влада таким чином маскує власні провальні дії, отже створює подібні шоу, щоб відволікти увагу.

Про це під час брифінгу заявив народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов.

«Нагадаю, що у п'ятницю в парламенті була проголосована відставка пана Труби з посади керівника ДБР. Цю конвульсію (підозру п'ятому президенту Петру Порошенку - ред.), на мою думку, слід розцінювати як благання до нової влади залишити керівника ДБР на своїй посаді», - сказав депутат.

«Виникає питання: навіщо це потрібно за один місяць до того, як недоторканість буде знята згідно з законом, який ініціював і вніс до парламенту саме Петро Порошенко? Відповідь очевидна: тому що потрібне шоу, щоб відволікти увагу від катастрофічних провалів майже по всім напрямках діяльності нової влади. Щоб відволікти увагу від бюджету розчарування і невиконаних обіцянок. Щоб відволікти увагу від капітуляції, яка може кінцево відбутися під час зустрічі з Путіним. Щоб відволікти увагу від низки численних корупційних скандалів всередині «Слуги народу», — Артур Герасимов щодо звинувачень на адресу Петра Порошенка.

Герасимов додав, що попри заяви Труби про те, що на розслідування злочинів Януковича і справ Майдану у ДБР немає ресурсів, більше ніж 30 слідчих по всій країні розслідують заяви Портнова.

«Ми всі чули волання про те, що не вистачає ресурсів і сил на розслідування справ Майдану, злочинів Януковича. Але заяви Портнова в інтересах країни-агресора уже шість місяців розслідує понад тридцять слідчих з усієї України. Мова йде про Справу про події у Керченській протоці, справу про наказ про контрнаступ, який віддав Порошенко, і завдяки якому було звільнено значну частину окупованого Донбасу. А також цей маразм, який є єдиним, який вони запроєктували за шість місяців», - наголосив політик.

Зазначимо, що напередодні адвокат Порошенка пообіцяв притягнути до відповідальності Трубу та Портнова.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань направило в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку.

«Проєкт підозри підготовлено і направлено в прокуратуру в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в березні-травні 2019 року. У документі йдеться про підозру п'ятому президенту України в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 109 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

Крім цього, слідчі ДБР направили в прокуратуру проєкт подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності п'ятого президента України, який є чинним народним депутатом.

Раніше ДБР відкрило справу про «захоплення влади» за фактом призначення Порошенком двох членів ВРП попри заборону суду.

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