Влада Умані встановить п’ять пунктів контролю за карантином на час паломництва хасидів

Влада Умані встановить п’ять пунктів контролю за карантином на час паломництва хасидівдокумент
Умань готується до паломництва хасидів, які щороку прибувають у місто на святкування Рош-га-Шана
Сесія Уманської міськради прийняла рішення про встановлення пунктів моніторингу в районі паломництва. Про це повідомив мер Умані Олександр Цебрій.
«З 10 вересня 2020 року на території міста, в місцях масового скупчення людей (паломництва) будуть встановлені тимчасові пункти моніторингу та контролю за дотриманням правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно протиепідемічних правил і норм», - написав він.
Тимчасові пункти моніторингу будуть розташовані:
- перехрестя вулиць Садова-Пушкіна;
- перехрестя вулиць Пушкіна-Комарницького;
- перехрестя вулиць Пушкіна-Челюскінців;
- перехрестя вулиць Косинки Григорія- Челюскінців;
- перехрестя вулиці Демуцького – провулку Проїзжого.
Нагадаємо, також міський голова Умані хоче, щоб хасиди робили тести на коронавірус. За словами Цебрія, необхідність таких заходів він обговорив з головним рабином України.
Також повідомлялося, в Умані понад 500 правоохоронців працюватимуть під час святкування єврейського нового року.
Як відомо, Україна прийняла рішення обмежити паломництво хасидів до Умані на свято Рош-га-Шана в поточному році через пандемію коронавірусу.