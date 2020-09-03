Влада Умані встановить п’ять пунктів контролю за карантином на час паломництва хасидів документ



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В Умані хочуть, щоб хасиди робили ПЛР-тести на коронавірус

Умань готується до паломництва хасидів, які щороку прибувають у місто на святкування Рош-га-Шана

Сесія Уманської міськради прийняла рішення про встановлення пунктів моніторингу в районі паломництва. Про це повідомив мер Умані Олександр Цебрій.

«З 10 вересня 2020 року на території міста, в місцях масового скупчення людей (паломництва) будуть встановлені тимчасові пункти моніторингу та контролю за дотриманням правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно протиепідемічних правил і норм», - написав він.

Тимчасові пункти моніторингу будуть розташовані:

перехрестя вулиць Садова-Пушкіна;

перехрестя вулиць Пушкіна-Комарницького;

перехрестя вулиць Пушкіна-Челюскінців;

перехрестя вулиць Косинки Григорія- Челюскінців;

перехрестя вулиці Демуцького – провулку Проїзжого.

Нагадаємо, також міський голова Умані хоче, щоб хасиди робили тести на коронавірус. За словами Цебрія, необхідність таких заходів він обговорив з головним рабином України.

Також повідомлялося, в Умані понад 500 правоохоронців працюватимуть під час святкування єврейського нового року.

Як відомо, Україна прийняла рішення обмежити паломництво хасидів до Умані на свято Рош-га-Шана в поточному році через пандемію коронавірусу.

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