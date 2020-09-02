Міський голова Умані хоче, щоб хасиди робили тести на коронавірус



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Гроші для тестування хасидів має знайти єврейська громада

За словами Цебрія, необхідність проходження ПЛР-тестування він обговорив з головним рабином України

Міський голова Умані Олександр Цебрій хоче, щоб прочани-хасиди, які прибувають у місто на святкування Рош Га-Шана, пройшли ПЛР-тестування на коронавірус. Про це він заявив на брифінгу, відеозапис якого розміщено на каналі міськради в YouTube.

За словами Цебрія, необхідність таких заходів він обговорив з головним рабином України.

«Я мав розмову з головним рабином України, він приїжджав у наше місто. І я чітко сказав, що треба провести тестування людей, які прибули в Умань. Якщо держава пустила сюди людей, які перебувають у незрозумілому статусі щодо коронавірусу - позитивному чи негативному, їх як мінімум треба протестувати. Така позиція знайшла повне розуміння у головного рабина України», - розповів Цебрій.

Мер Умані наголосив, що місцевий бюджет не може фінансово забезпечити процедуру такого масового тестування, тому очікується, що єврейська громада вирішить це силами самих паломників або спонсорів.

Ситуація ускладнюється тим, що своєї лабораторії в Умані немає, вона має бути побудована протягом кількох місяців. Тому мобільні групи приїдуть, аби зробити забір біологічного матеріалу і доправити його до сертифікованих центрів.

За словами Цебрія, наразі від паломників, навіть тих, хто прибуває з країн «червоної» зони, вимагається лише наявність страхового полісу і «ще деякий перелік документів».

Зазначимо, що згідно з постановою Кабміну №757 від 27 серпня, на яку посилається мер Умані, іноземці, яким дозволено в'їзд до України, «повинні мати поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією — партнером на території України (асистанс), та покриває витрати, пов’язані з лікуванням Covid-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні».

Як повідомлялося, в Умані понад 500 правоохоронців працюватимуть під час святкування єврейського нового року.

Як відомо, Україна прийняла рішення обмежити паломництво хасидів до Умані на свято Рош-ха-Шана в поточному році через пандемію коронавірусу.

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