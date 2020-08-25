Україна обмежує паломництво хасидів до Умані цього року



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В уряді поки не пояснили, що мається на увазі під «суттєвим обмеженням» паломництва хасидів

Рішення ухвалено на прохання ізраїльського прем'єра

Україна прийняла рішення обмежити паломництво хасидів до Умані на свято Рош-ха-Шана в поточному році через пандемію коронавірусу.

Про це повідомили на нараді в Офісі президента за участю Володимира Зеленського.

«На прохання прем'єр-міністра Ізраїлю прийнято рішення про суттєве обмеження паломництва хасидів в Умань для святкування Рош-ха-Шана», - відзначили там.

Що мається на увазі під «суттєвим обмеженням», то поки що в уряді не пояснили деталей.

Додамо, що щороку до Умані приїздить до 50 тисяч хасидів із різних країн, які протягом трьох днів святкують та проводять різні релігійні обряди, відвідують святі місця.

Раніше стало відомо, що влада Ізраїлю може заборонити польоти в Україну. Наразі кожен третій хворий на коронавірус в Ізраїлі - представник ортодоксального сектора. Зокрема, головний координатор боротьби з коронавірусом у країні рекомендував уряду максимально обмежити виїзд паломників до Умані в Україну на могилу рабі Нахмана - в зв'язку з високою небезпекою спалаху масового зараження та розповсюдження хвороби.

Між іншим, Ізраїль може вивезти останки рабі Нахмана з Умані.

Також наагадаємо, що раніше Кабінет міністрів взагалі заявляв, що заборонить цього року паломникам-хасидам відвідувати Україну.

Як повідомлялося, міський голова Умані Олександр Цебрій заявив, що у разі масового приїзду прочан-хасидів на святкування іудейського Нового року — Рош ха-Шана — готовий заблокувати в'їзди до міста.

Раніше міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав не допустити приїзду хасидів в Умань для святкування релігійного свята Рош ха-Шана.