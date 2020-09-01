Головний санітарний лікар прибув до Умані перевіряти, як святкують хасиди (фото)



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До Умані 1 вересня приїхала спецкомісія з Києва

Разом з головним санітарним лікарем з Києва прибула комісія, яка вивчає епідеміологічну ситуацію в місті

До Умані приїхав головний санітарний лікар Віктор Ляшко, щоб перевірити умови святкування Рош-Га-Шана.

Як передає кореспондент «Главкома», Ляшко побував на могильному комплексі Рабі Нахмана, в якому моляться хасиди та відвідав їдальню, в якій будуть харчуватися паломники. Разом з головним санітарним лікарем з Києва прибула ціла комісія, яка вивчає епідеміологічну ситуацію в місті.

Перевірка закладів здійснюється в умовах підготовки до святкування Рош-Га-Шана.

Зазначимо, що напередодні, 31 серпня. На нараді в Офісі президента відбулась нарада, де було прийнято рішення направити в Умань спеціальну комісію для оцінки епідеміологічної ситуації і врегулювання ситуації з поширенням Covid-19 та паломництвом хасидів.

Щороку у вересні сотні хасидів з усього світу прибувають до українського міста Умань на святкування єврейського нового року та задля вшанування пам'яті Рабі Нахмана, засновника брацлавського хасидизму. Цього року через пандемію паломництво хасидів до України вирішили обмежити. Водночас на кордоні трапляються різні інциденти, пов'язані з недопуском хасидів в Україну.

Так, 30 серпня в аеропорту «Бориспіль» не впустили в Україну ортодоксальних євреїв з Великої Британії і США, у яких були квитки на транзитні рейси через Україну.

Раніше повідомлялося, що 27 серпня вночі українські прикордонники в аеропорту Києва затримали близько 70 громадян Ізраїлю. Така ж ситуація з громадянами Ізраїлю і в аеропортах Запоріжжя й Одеси.

Нагадаємо, 25 серпня під час проходження паспортного контролю в аеропорту «Бориспіль» 50 ізраїльтян, серед яких є жінки і діти, затримали і не впустили до України.

Після скандалу паломників хасидів почали пропускати в Україну.

Як відомо, Україна прийняла рішення обмежити паломництво хасидів до Умані на свято Рош-ха-Шана в поточному році через пандемію коронавірусу.