Багаті росіяни втікають з Росії в Європу через коронавірус



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Багаті росіяни почали залишати країну на бізнес-джетах Фото: Reuters

У травні частота перельотів приватних літаків між Росією і Європою зросла майже в два рази

Багаті росіяни почали залишати країну на бізнес-джетах в розпал пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

У травні частота перельотів приватних літаків між Росією і Європою зросла майже в два рази в порівнянні з квітнем - з 61 до 107.

Пасажири прямують до таких країн, як Британія та Кіпр, де вони мають власність чи мають право на проживання.

Один рейс бізнес-джетом коштує в середньому від 16 000 до 25 000 євро. Джерела кажуть, що за цю ціну можуть полетіти до 13 пасажирів одним рейсом.

Люди відлітають до країн, де число заражень менше, ніж в Росії, яка увійшла до трійки лідерів за виявленими випадками коронавірусу.

За словами комерційного директора Jet Partners Маргарити Ломакіної, для того, щоб перечекати пандемію, туристи в основному їдуть на іспанські курорти - Марбельї, Жірону, Малагу і Сарагосу.

«Люди вважають, що для них безпечніше провести час в своїх особистих резиденціях», - зазначила Ломакіна.

Джерела агентства відзначили, що в березні перельотів на бізнес-джета між європейськими країнами і Росією було більше (близько 250), але тоді туристи в основному поверталися на батьківщину, де тільки почали виявляти перші випадки зараження коронавірусом, які виявилися привізними.

Станом на 27 травня Росія займає третє місце в світі за кількістю випадків виявлення Covid-19, в країні зафіксовано 362,3 тисячі заражених. Лідером залишається США (1,68 мільйона людей), на другій сходинці рейтингу закріпилася Бразилія (391,2 тисячі осіб).

До слова, США стали першою країною, де від коронавірусу померли понад 100 тисяч людей.