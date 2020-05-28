США стали першою країною, де від коронавірусу померли понад 100 тисяч людей
Усього у світі від коронавірусної хвороби померли 353 тисячі людей
Кількість людей, які померли від коронавірусної хвороби в Сполучених Штатах, перевищила 100 тисяч.
Про це ідеться в статистиці, яку оприлюднює Університет Джона Хопкінса.
Таким чином, США стали першою країною світу, де кількість померлих перевищила цей показник.
Усього у світі від коронавірусної хвороби померли 353 тисячі людей.
Усього з початку епідемії коронавірусу у Штатах Covid-19 станом на вечір 27 травня хворіли або хворіють 1 695 776 людей.
Водночас майже 385 тисяч вилікувалися.
Зазначимо, за даними Worldometer, станом на 27 травня загальна кількість підтверджених випадків Covid-19 у світі перевищила 5,704 млн, з них 352,7 тис. летальних випадків, 2,447 млн людей одужали.
-
Всього22382
-
Хворіють13274
-
Одужали8439
-
Померли669
Як повідомлялося, станом на ранок 27 травня в Україні зафіксовано 21905 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразилась 321 людина. Від початку пандемії в Україні померли 658 людей, зокрема 14 людей за добу. Кількість одужалих від хвороби сягнула вже 7 995 осіб, зокрема 420 випадків за добу.