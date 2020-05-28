США стали першою країною, де від коронавірусу померли понад 100 тисяч людей



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У США від коронавірусу померли понад 100 тисяч людей

Усього у світі від коронавірусної хвороби померли 353 тисячі людей

Кількість людей, які померли від коронавірусної хвороби в Сполучених Штатах, перевищила 100 тисяч.

Про це ідеться в статистиці, яку оприлюднює Університет Джона Хопкінса.

Таким чином, США стали першою країною світу, де кількість померлих перевищила цей показник.

Усього у світі від коронавірусної хвороби померли 353 тисячі людей.

Усього з початку епідемії коронавірусу у Штатах Covid-19 станом на вечір 27 травня хворіли або хворіють 1 695 776 людей.

Водночас майже 385 тисяч вилікувалися.

Зазначимо, за даними Worldometer, станом на 27 травня загальна кількість підтверджених випадків Covid-19 у світі перевищила 5,704 млн, з них 352,7 тис. летальних випадків, 2,447 млн людей одужали.

Коронавірус в Україні

Всього 22382

Хворіють 13274

Одужали 8439

Померли 669

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Як повідомлялося, станом на ранок 27 травня в Україні зафіксовано 21905 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразилась 321 людина. Від початку пандемії в Україні померли 658 людей, зокрема 14 людей за добу. Кількість одужалих від хвороби сягнула вже 7 995 осіб, зокрема 420 випадків за добу.