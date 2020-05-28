Жителям Москви дозволять гуляти три рази в тиждень



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Жителям Москви дозволять гуляти три рази в тиждень

Остаточно порядок прогулянок буде затверджений розпорядчим документом урядом Москви

З 1 червня жителям Москви планується дозволити гуляти по графіку три рази в тиждень, рано вранці - без обмежень.

Раніше про те, що з 1 червня в Москві планується дозволити прогулянки в тестовому режимі, президенту РФ Володимиру Путіну доповів мер столиці Сергій Собянін.

Передбачається, що графік прогулянок щодо кожного будинку буде вивішений на сайті mos.ru, сказав співрозмовник агентства. За його словами, планується, що городяни зможуть гуляти три рази в тиждень - два рази в робочі дні і один раз в вихідний.

Тим часом, в ранкові години - з п'яти до дев'яти ранку - москвичам можуть дозволити гуляти без обмежень.

«Остаточно порядок прогулянок буде затверджений розпорядчим документом урядом Москви», - підсумувало джерело.

Як повідомив Собянін Путіну на зустрічі в середу, влада Москви пропонують дозволити прогулянки «в тестовому режимі».

«І зробити як би графік, коли громадяни, які проживають в тих чи інших будинках, можуть виходити на прогулянки. Тут (скласти - ред.) максимально просту схему, максимально просту і доступну, але все-таки - щоб не всі зразу (виходили гуляти - ред.). І ось так тиждень-другий пожити-подивитися, як ситуація буде розвиватися», - сказав мер.

За його словами, влада столиці побоюються, що якщо дозволити прогулянки всім відразу, на вулиці буде людно, «як на першотравневій демонстрації».

Станом на 27 травня Росія займає третє місце в світі за кількістю випадків виявлення Covid-19, в країні зафіксовано 362,3 тисячі заражених. Лідером залишається США (1,68 мільйона людей), на другій сходинці рейтингу закріпилася Бразилія (391,2 тисячі осіб).

До слова, США стали першою країною, де від коронавірусу померли понад 100 тисяч людей.

Джерело: Интерфакс