Viking Sky компенсує всі витрати пасажирам та подарує нову подорож

Про це повідомив радник власника компанії Viking Йон Морланд.

За його словами, судновласник компенсує пасажирам зворотну дорогу додому, лікування, а також пропонує учасникам невдалого рейсу в якості компенсації відправитися у нову подорож.

Як передає Aftenposten, загалом внаслідок інциденту з лайнером до лікарні з травмами потрапили 36 людей. Станом на 26 березня семеро з них залишалися в лікарнях, частину з них випишуть в найближчий час, один поранений перебуває у важкому стані, але його стан стабільний.

Поки невідомо, чи хтось із понад 900 пасажирів подасть до суду на компанію Viking Ocean Cruises. Як зазначає видання, це потрібно робити в Швейцарії, де зареєстрована фірма. В умовах надання послуг, які є на квитках, йдеться, що всі спори, пов’язані з круїзною подорожжю, регулюються законодавством Швейцарії і мають розглядатися в суді Базеля.

Напередодні повідомлялося, що із лайнера Viking Sky забрали 460 пасажирів і припинили евакуацію.

Нагадаємо, у круїзного лайнера Viking Sky з 1373 людьми на борту в суботу вдень, під час шторму, вийшли з ладу всі двигуни. Судно подало сигнал Mayday. За ніч екіпаж зміг перезапустити три з чотирьох двигунів.. Частину пасажирів і членів екіпажу евакуювали вертольотами.

В інтернеті опублікували відео ситуації, яка склалася на борту круїзного лайнера Viking Sky компанії Viking Ocean під час шторму. На відео видно, як на лайнері обсипається дах, а людей і предмети через хвилі на морі кидає з одного кінця приміщення до іншого.

Згодом поблизу місця, де сталася аварія лайнера Viking Sky, ще один корабель подав сигнал про порятунок через сильний шторм.