Біля берегів Норвегії рятували екіпаж ще одного корабля



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Через сильний штормовий вітер корабель втратив частину свого вантажу

Для евакуації дев'яти членів екіпажу були задіяні два рятувальні вертольоти

Поблизу місця, де сталася аварія лайнера Viking Sky, ще один корабель подав сигнал про порятунок через сильний шторм.

Про це повідомляє SkipsRevyen.

Дев'ять членів екіпажу корабля Hagland Captain були евакуйовані на берег. Також через сильний штормовий вітер корабель втратив частину свого вантажу.

Для евакуації дев'яти членів екіпажу були задіяні два рятувальні вертольоти, які вже працювали в районі аварії лайнера Viking Sky.

Напередодні повідомлялося, що із лайнера Viking Sky забрали 460 пасажирів і припинили евакуацію.

Нагадаємо, у круїзного лайнера «Viking Sky» з 1373 людьми на борту в суботу вдень, під час шторму, вийшли з ладу всі двигуни. Судно подало сигнал Mayday. За ніч екіпаж зміг перезапустити три з чотирьох двигунів. Зараз лайнер зі швидкістю близько 3-4 вузлів (нормальна середня швидкість 11,9 вузла) намагається дістатися до порту у супроводі буксирів та кораблів забезпечення. Частину пасажирів і членів екіпажу евакуювали вертольотами.

В інтернеті опублікували відео ситуації, яка склалася на борту круїзного лайнера Viking Sky компанії Viking Ocean під час шторму. На відео видно, як на лайнері обсипається дах, а людей і предмети через хвилі на морі кидає з одного кінця приміщення до іншого.