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    Думки вголос

    МВФ хоче отримати гарантії, що Коломойському не повернуть «Приватбанк»

    • Сергій Лещенко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    МВФ хоче отримати гарантії, що Коломойському не повернуть «Приватбанк»

    Нові вимоги від МВФ

    Мовою оригіналу

    МВФ выдвинуло Украине новое требование, без выполнение которого отказывается давать кредит.

    Речь идет о принятии закона, который бы запретил возврат банков прежним владельцам.

    Таким образом, МВФ пытается получить гарантии, что Игорю Коломойскому не будет возвращен Приватбанк.

    Принятие этого закона до каникул в МВФ, которые начнутся перед католическим Рождеством, и, соответственно, выделение Украине денег до Нового года - под вопросом. У парламента осталась две сессионных недели в этом годы, последний сессионный день - 20 декабря.

    В кулуарах власти обсуждается проект закона, который проходил согласование в МВФ. В частности, одна из предложенных идей предполагает, при обжаловании действий властей суды должны учитывать, приняты ли эти решения с учетом «общественного интереса».

    Джерело: блог Сергія Лещенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Ігор Коломойський МВФ Приватбанк
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