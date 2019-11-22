МВФ хоче отримати гарантії, що Коломойському не повернуть «Приватбанк»

Сергій Лещенко Народний депутат 8 скликання

Сергій Лещенко

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Нові вимоги від МВФ

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МВФ выдвинуло Украине новое требование, без выполнение которого отказывается давать кредит.

Речь идет о принятии закона, который бы запретил возврат банков прежним владельцам.

Таким образом, МВФ пытается получить гарантии, что Игорю Коломойскому не будет возвращен Приватбанк.

Принятие этого закона до каникул в МВФ, которые начнутся перед католическим Рождеством, и, соответственно, выделение Украине денег до Нового года - под вопросом. У парламента осталась две сессионных недели в этом годы, последний сессионный день - 20 декабря.

В кулуарах власти обсуждается проект закона, который проходил согласование в МВФ. В частности, одна из предложенных идей предполагает, при обжаловании действий властей суды должны учитывать, приняты ли эти решения с учетом «общественного интереса».

Джерело: блог Сергія Лещенка

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