Голову «Приватбанку» госпіталізували



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Петро Крумханзл перебуває в лікарні

Крумханзлу була надана медична допомога

Голова правління «Приватбанку» Петро Крумханзл госпіталізований.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби банку.

«Крумханзлу була надана медична допомога. Зараз він перебуває в лікарні. Стан його здоров'я не викликає занепокоєння», - йдеться у ньому.

Також раніше депутат Верховної Ради Олександр Дубинський («Слуга Народу») повідомив про те, що Петро Крумханзл знаходиться в реанімації в стані середньої тяжкості.

«У голови правління Приватбанку Крумханзла в тренажерному залі стався інфаркт. Знаходиться в реанімації в стані середньої тяжкості, у загальній палаті на 6 ліжок. Він захоплювався самурайським боєм на мечах. І, як кажуть мої джерела, перестарався», - написав депутат у Telegram.

Однак пресслужба банку не підтвердила цю інформацію.

Раніше колишній народний депутат Сергій Лещенко повідомив, що МВФ висунув Україні нову вимогу, без виконання якої відмовляється давати кредит. Йдеться про прийняття закону, який би заборонив повернення банків колишнім власникам.

На думку Лещенка, таким чином МВФ намагається отримати гарантії, що бізнесмену Ігорю Коломойському не буде повернений Приватбанк.

«Ухвалення цього закону до канікул в МВФ, які почнуться перед католицьким Різдвом, і, відповідно, виділення Україні грошей до Нового року - під питанням. У парламенту залишилися два сесійних тижні у цьому році, останній сесійний день - 20 грудня», - зазначив екснардеп.

За словами Лещенка, в кулуарах влади обговорюється проєкт закону, який проходив узгодження в МВФ.

Як повідомлялось, прем'єрміністр України Олексій Гончарук 21 листопада заявив про те, що переговори з Міжнародним валютним фондом щодо укладання нової кредитної програми співпраці тривають у робочому порядку, сторони наблизилися до укладання нової угоди про співпрацю.

При цьому міністерка фінансів Оксана Маркарова наголосила, що Україна має закінчити співпрацю з Міжнародним валютним фондом у 2023 році, а програма, щодо якої наразі тривають переговори, має стати останньою.