Чергова повінь в окупованому Криму: затоплено два райони (відео)

Підтоплено десятки житлових будинків у Бахчисарайському та Красногвардійському районах

Нова повінь сталася на території окупованого Кримського півострова у неділю, 4 липня. Як повідомляє «міністерство надзвичайних ситуацій РФ у Криму», внаслідок сильних злив підтоплені десятки житлових будинків у ряді районів півострова, включаючи Бахчисарайський і Красногвардійський.

Відзначається, що в населеному пункті Куйбишеве Бахчисарайський район пройшла хвиля води, що викликала підтоплення понад 50 житлових будинків. Місцевих жителів евакуюють.

У селі Соколине стався схід селевого потоку. За попередньою інформацією постраждав один приватний будинок.

Очевидці в соцмережах повідомляють, що в Бельбекській долині з берегів вийшла річка Бельбек і затопило село Голубинко. Також підтоплення загрожує самому Бахчисараю. Ряд доріг в районі перекриті.

Підтоплення відзначаються і в Ялті. Один з користувачів опублікував відео затопленого підземного переходу в місті.

Потоки води добралися і до Судака. «Брудом вкрито все!» - обурюється один з користувачів соцмереж.

Раніше в окупованому Криму оголосили штормове попередження і застерегли щодо небезпечних гідрометеорологічних явищ на річках півострова. За повідомленнями окупаційної адміністрації, в нижній течії річки Бельбек очікується підвищення рівня води на 2-3 метри з її виходом на заплаву в низьких місцях.

Нагадаємо, в червні над Кримом пройшли зливи, в результаті яких Керч, а потім Ялта виявилися в зоні повеней. В результаті стихії постраждали сотні будинків, понад 1700 осіб були виселені.

У звʼязку з цим Україна вимагає, від країни-окупанта забезпечити безперешкодний і повний доступ на територію Кримського півострова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, аби змусити РФ виконувати взяті на себе зобов'язання за міжнародним гуманітарним правом.