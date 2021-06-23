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    Масштабні повені в Криму пошматували понад сотню вулиць в Ялті (фото)

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    Маса соціальних об'єктів&nbsp;постраждали через стихію в Криму - Масштабні повені в Криму пошматували понад сотню вулиць в Ялті (фото)
    Маса соціальних об'єктів постраждали через стихію в Криму
    Фото з відкритих джерел

    Пошкоджені вулиці необхідно ремонтувати, частково зруйновані соціальні об'єкти

    Масштабні повені в окупованій Ялті призвели до ушкоджень 117 вулиць. Про це повідомила так звана голова окупаційної адміністрації Ялти Яніна Павленко на власній сторінці у Facebook.

    Пошкоджені вулиці необхідно ремонтувати, частково зруйновані соціальні об'єкти.

    «Зараз ми можемо говорити, що серйозно постраждали 117 вулиць, які будуть вимагати серйозного ремонту та реконструкції. Маса соціальних об'єктів – це наші школи, садочки – дуже багато всього, все це в процесі підрахунку зараз, визначення об'єктів, яким завдано особливий збиток», – написала вона.

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    Масштабні повені в Криму пошматували понад сотню вулиць в Ялті (фото)
    Масштабні повені в Криму пошматували понад сотню вулиць в Ялті (фото)
    Масштабні повені в Криму пошматували понад сотню вулиць в Ялті (фото)
    Масштабні повені в Криму пошматували понад сотню вулиць в Ялті (фото)
    Масштабні повені в Криму пошматували понад сотню вулиць в Ялті (фото)

    Як відомо, 18 червня в окупованій РФ Ялті оголосили режим надзвичайної ситуації через повінь після потужних злив. Того дня на метеорологічній станції Ай-Петрі зафіксували рекордну за добу кількість опадів – 295 мм. Такий показник дорівнює трьом місячним нормам.

    Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила, що такий показник на 17 мм більше за попередній кліматичний рекорд України, відмічений 2 вересня 1991 року на метеомайданчику Карадазької науково-дослідної геофізичної обсерваторії.

    Внаслідок цьогорічної повені затопило Ялту, Севастополь, Керч, Феодосія, Ленінський і Кіровський райони. Внаслідок складних погодних умов постраждали понад 40 людей, шестеро госпіталізовано.

    Додамо, що стихія принесла до курортного міста не лише збитки та руйнування, але й смерть. Один загиблий та 18 постраждалих, одна людина зникла безвісти, автомобілі, які плавають вулицями, будинки без газу, води та електрики – такий попередній перелік наслідків стихії, що вирувала в Ялті 18 червня. У розпал курортного сезону колись найпопулярніше серед туристів місто опинилося затопленим і знеструмленим у результаті зливи.

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    Теги: Крим негода дощ
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    Масштабні повені в Криму пошматували понад сотню вулиць в Ялті (фото)