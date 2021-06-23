Масштабні повені в Криму пошматували понад сотню вулиць в Ялті (фото)

Пошкоджені вулиці необхідно ремонтувати, частково зруйновані соціальні об'єкти

Масштабні повені в окупованій Ялті призвели до ушкоджень 117 вулиць. Про це повідомила так звана голова окупаційної адміністрації Ялти Яніна Павленко на власній сторінці у Facebook.

Пошкоджені вулиці необхідно ремонтувати, частково зруйновані соціальні об'єкти.

«Зараз ми можемо говорити, що серйозно постраждали 117 вулиць, які будуть вимагати серйозного ремонту та реконструкції. Маса соціальних об'єктів – це наші школи, садочки – дуже багато всього, все це в процесі підрахунку зараз, визначення об'єктів, яким завдано особливий збиток», – написала вона.

Як відомо, 18 червня в окупованій РФ Ялті оголосили режим надзвичайної ситуації через повінь після потужних злив. Того дня на метеорологічній станції Ай-Петрі зафіксували рекордну за добу кількість опадів – 295 мм. Такий показник дорівнює трьом місячним нормам.

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила, що такий показник на 17 мм більше за попередній кліматичний рекорд України, відмічений 2 вересня 1991 року на метеомайданчику Карадазької науково-дослідної геофізичної обсерваторії.

Внаслідок цьогорічної повені затопило Ялту, Севастополь, Керч, Феодосія, Ленінський і Кіровський райони. Внаслідок складних погодних умов постраждали понад 40 людей, шестеро госпіталізовано.

Додамо, що стихія принесла до курортного міста не лише збитки та руйнування, але й смерть. Один загиблий та 18 постраждалих, одна людина зникла безвісти, автомобілі, які плавають вулицями, будинки без газу, води та електрики – такий попередній перелік наслідків стихії, що вирувала в Ялті 18 червня. У розпал курортного сезону колись найпопулярніше серед туристів місто опинилося затопленим і знеструмленим у результаті зливи.

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