Повінь в окупованому Криму: кількість травмованих зросла до 19
В Ялті через затоплення вулиць у результаті рясних опадів оголошено режим надзвичайної ситуації, в'їзд у місто закритий
Про це повідомляє портал «Крим.Реалії».
«Унаслідок НС отримали травми 19 осіб, із них двоє госпіталізовані, один потерпілий прооперований (перелом щиколотки)», - йдеться в повідомленні з посиланням на оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Раніше надійшла інформація, що в результаті потопу в Ялті травми отримали 18 осіб, одна людина загинула. Одна жінка вважається зниклою безвісти, її пошуки тривають.
Як повідомлялося, в Ялті через затоплення вулиць у результаті рясних опадів оголошено режим надзвичайної ситуації, в'їзд у місто закритий.
Кримські ЗМІ повідомляють про затоплення «до самої стелі» ялтинського крокодиляріуму, який розташований на цокольному поверсі будівлі в центрі Ялти. У соцмережах пишуть про загибель крокодилів і змій.
Як повідомлялося раніше, у тимчасово окупованій Росією Ялті та довкола неї близько 2700 осіб залишилися без електрики, окупаційна «влада» ухвалила рішення призупинити водопостачання.