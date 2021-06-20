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    Повінь в окупованому Криму: кількість травмованих зросла до 19

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    Ялта: кількість травмованих через підтоплення зросла до 19 осіб - Повінь в окупованому Криму: кількість травмованих зросла до 19
    Ялта: кількість травмованих через підтоплення зросла до 19 осіб
    Фото: ТАСС

    В Ялті через затоплення вулиць у результаті рясних опадів оголошено режим надзвичайної ситуації, в'їзд у місто закритий

    Унаслідок повені, спричиненої рясними опадами, кількість травмованих у Ялті збільшилася до 19 осіб.
    Про це повідомляє портал «Крим.Реалії».

    «Унаслідок НС отримали травми 19 осіб, із них двоє госпіталізовані, один потерпілий прооперований (перелом щиколотки)», - йдеться в повідомленні з посиланням на оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

    Раніше надійшла інформація, що в результаті потопу в Ялті травми отримали 18 осіб, одна людина загинула. Одна жінка вважається зниклою безвісти, її пошуки тривають.

    Як повідомлялося, в Ялті через затоплення вулиць у результаті рясних опадів оголошено режим надзвичайної ситуації, в'їзд у місто закритий.

    Кримські ЗМІ повідомляють про затоплення «до самої стелі» ялтинського крокодиляріуму, який розташований на цокольному поверсі будівлі в центрі Ялти. У соцмережах пишуть про загибель крокодилів і змій.

    Як повідомлялося раніше, у тимчасово окупованій Росією Ялті та довкола неї близько 2700 осіб залишилися без електрики, окупаційна «влада» ухвалила рішення призупинити водопостачання.

    Теги: Крим ЗМІ водопостачання місто повінь
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    Повінь в окупованому Криму: кількість травмованих зросла до 19