Після повені анексованому Криму загрожують нові інфекційні хвороби

Україна вимагає, щоб Росія забезпечила безперешкодний і повний доступ на територію Кримського півострова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ

Бездіяльність окупантів призвела до катастрофи

Україна вимагає, щоб Росія забезпечила безперешкодний і повний доступ на територію Кримського півострова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, заявила 23 червня 2021 року омбудсмен Людмила Денісова.

«Бездіяльність окупаційної влади РФ щодо забезпечення належного функціонування інфраструктури на півострові призвела до катастрофічних наслідків з людськими жертвами», – зазначила вона у себе на фейсбуці.

При цьому Денісова закликала міжнародних партнерів посилити взаємодію, аби можна було змусити РФ виконувати зобов'язання за міжнародним гуманітарним правом.

Вона зазначила, що на тлі складної санітарно-епідеміологічної ситуації через коронавірус, населенню окупованого півострова загрожує поширення нових інфекційних хвороб.

«РФ має невідкладно виконати вимоги резолюції Генеральної Асамблеї ООН №75/192 і забезпечити безперешкодний і повний доступ до тимчасово окупованого Криму для міжнародних моніторингових місій, зокрема Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ», – наголосила омбудсмен.

Під час нещодавньої стихії, пік якої прийшовся на 18 червня, в Криму найбільше постраждали від затоплення міські агломерації Керчі та Ялти.

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