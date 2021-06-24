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    Після повені анексованому Криму загрожують нові інфекційні хвороби

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    Україна вимагає, щоб Росія забезпечила безперешкодний і повний доступ на територію Кримського півострова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ - Після повені анексованому Криму загрожують нові інфекційні хвороби
    Україна вимагає, щоб Росія забезпечила безперешкодний і повний доступ на територію Кримського півострова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ
    фото: nikolay_mol (youtube)

    Бездіяльність окупантів призвела до катастрофи

    Україна вимагає, щоб Росія забезпечила безперешкодний і повний доступ на територію Кримського півострова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, заявила 23 червня 2021 року омбудсмен Людмила Денісова.

    «Бездіяльність окупаційної влади РФ щодо забезпечення належного функціонування інфраструктури на півострові призвела до катастрофічних наслідків з людськими жертвами», – зазначила вона у себе на фейсбуці.

    При цьому Денісова закликала міжнародних партнерів посилити взаємодію, аби можна було змусити РФ виконувати зобов'язання за міжнародним гуманітарним правом.

    Вона зазначила, що на тлі складної санітарно-епідеміологічної ситуації через коронавірус, населенню окупованого півострова загрожує поширення нових інфекційних хвороб.

    «РФ має невідкладно виконати вимоги резолюції Генеральної Асамблеї ООН №75/192 і забезпечити безперешкодний і повний доступ до тимчасово окупованого Криму для міжнародних моніторингових місій, зокрема Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ», – наголосила омбудсмен.

    Під час нещодавньої стихії, пік якої прийшовся на 18 червня, в Криму найбільше постраждали від затоплення міські агломерації Керчі та Ялти.

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    Теги: Крим ОБСЄ здоров'я катастрофа ООН Людмила Денісова інфекція коронавірус
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    Після повені анексованому Криму загрожують нові інфекційні хвороби