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    Водій маршрутки у Мелітополі побив «зайця»

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    Водій маршрутки у Мелітополі побив «зайця»

    Пасажира побили за те, що він проїхав зупинку, не заплативши

    У Мелітополі Запорізької області водій маршрутки побив пасажира за те, що він помилково проїхав зупинку, не заплативши. Про це в четвер, 11 квітня, пишуть «Факти».

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    Інцидент стався 10 квітня на зупинці Дитсадок. В одне з маршрутних таксі увійшли чоловік з жінкою, але на наступній зупинці вийшли, сказавши, що переплутали номер маршруту.

    Водій транспортного засобу спробував зупинити «зайців». Для цього він зупинив маршрутку, вибіг з машини і вдарив чоловіка, а потім повалив його на підлогу.

    Обурені пасажири намагалися не допустити свавілля, однак на їхні слова водій не відреагував.

    Нагадаємо, раніше у Києві поліцейський зі зброєю напав на водія квадроцикла

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