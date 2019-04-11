Водій маршрутки у Мелітополі побив «зайця»
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Пасажира побили за те, що він проїхав зупинку, не заплативши
У Мелітополі Запорізької області водій маршрутки побив пасажира за те, що він помилково проїхав зупинку, не заплативши. Про це в четвер, 11 квітня, пишуть «Факти».
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Інцидент стався 10 квітня на зупинці Дитсадок. В одне з маршрутних таксі увійшли чоловік з жінкою, але на наступній зупинці вийшли, сказавши, що переплутали номер маршруту.
Водій транспортного засобу спробував зупинити «зайців». Для цього він зупинив маршрутку, вибіг з машини і вдарив чоловіка, а потім повалив його на підлогу.
Обурені пасажири намагалися не допустити свавілля, однак на їхні слова водій не відреагував.
Нагадаємо, раніше у Києві поліцейський зі зброєю напав на водія квадроцикла.