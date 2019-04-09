Українці отримуватимуть посвідчення водія по-новому



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Нововведення будуть запроваджені протягом півроку

В кожному екзаменаційному авто буде відеофіксація складення іспитів

Кабінетом міністрів України внесено зміни до низки постанов, пов’язаних з порядком видачі посвідчень водія, підготовки водіїв, а також акредитацією автошкіл. Про це інформує Головний сервісний центр МВС.

Перехідними положеннями нормативного акту передбачено запровадження нововведень протягом півроку.

Найголовнішими нововведеннями є наступні:

1. Запроваджено відеофіксацію складення іспитів зі знань ПДР і навичок керування транспортними засобами, в кожному екзаменаційному авто буде встановлено спеціальне обладнання.

2. Неможливо буде скласти теоретичний іспит в одному територіальному сервісному центрі МВС, а практичний – в іншому.

3. До 2-ох років скорочено термін чинності отриманого в автошколі Свідоцтва про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв транспортних засобів.

4. Отримати або обміняти посвідчення водія буде неможливо без відмітки про місце реєстрації в документі, що посвідчує особу.

5. Викладачі та інструктори з водіння будуть зобов’язані вносити у спеціальний електронний журнал інформацію про час проведення теоретичних та практичних занять, а також про транспортний засіб, на якому здійснюватиметься практичне заняття.

6. Для автошкіл скасовується вимога щодо придбання в територіальних сервісних центрах МВС бланків свідоцтв про закінчення закладу з підготовки водіїв транспортних засобів.

7. Акредитацією автошкіл тепер займатимуться регіональні сервісні центри МВС за місцем знаходження закладів.

8. Спрощений механізм акредитації закладів, що належать до сфери управління Міністерства освіти та науки.

9. Всі випускники, які пройшли підготовку водіїв у закладах професійно-технічної освіти, будуть допущені до складання іспитів без додаткового навчання в автошколі.

10. На сайті Головного сервісного центру МВС можна підготуватися до теоретичної частини іспиту з ПДР завдяки безкоштовному онлайн-тренажеру та завантажити повний перелік питань з ПДР і варіанти відповідей на них.