Водійське посвідчення за $200: на Хмельниччині судитимуть корупціонера



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Підозрюваному може загрожувати позбавлення волі на термін від 2 до 5 років

За процесуального керівництва прокуратури слідчі Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області завершили досудове розслідування за фактом чинення жителем обласного центу кримінального правопорушення. Підозрюваного звинувачують у зловживанні впливом і намаганні отримати неправомірну вигоду.

За інформацією прес-служби прокуратури Хмельницької області, чоловік запевняв, що за дві тисячі гривень може допомогти без навчання та здачі іспитів отримати посвідчення водія категорії «СЕ». Воно дає право на керування вантажними автомобілями. Для цього необхідні документи, які підтверджують безперервний стаж водіння та право власності чи користування транспортним засобом. Щоб вирішити й це питання він просив 200 доларів у місцевого мешканця.

«Після одержання цих коштів зловмисник надав до одного із територіальних сервісних центрів підроблену довіреність на право розпорядження автомобілем, яка надалі слугувала однією з підстав для видачі посвідчення водія необхідної категорії», — повідомляє прокуратура.

Також правоохоронці задокументували факт одержання від іншої мешканки обласного центру неправомірної вигоди в розмірі 5,5 тисяч гривень. За цю суму правопорушник обіцяв посприяти в отриманні свідоцтва про закінчення закладу для підготовки водіїв категорії «В» без фактичного навчання.

Після отримання цих коштів його було викрито.

Наразі обвинувальний акт за частиною 2 статті 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) та частиною 4 статті 358 (використання підробленого документа) Кримінального кодексу України направлено на розгляд Хмельницького міськрайонного суду. Підозрюваному за таке правопорушення може загрожувати покарання у вигляді штрафу в розмірі до 25 тисяч гривень або позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

Крім того, досі триває досудове розслідування за фактом причетності інших осіб до вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних з неправомірною видачею водійських посвідчень.