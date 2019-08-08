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    Волинь та Житомирщина постраждали через негоду

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    У Ковелі на Волині сильний вітер повалив дерева - Волинь та Житомирщина постраждали через негоду
    У Ковелі на Волині сильний вітер повалив дерева
    Фото: facebook.com/kovel.online

    Через дощ та грозу були знеструмлені 16 населених пунктів

    В ніч на 8 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 16 населених пунктів у двох областях.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    Зазначається, що у Волинській області без світла залишилися 12 населених пунктів, у Житомирській – чотири.

    До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

    У ДСНС додали, що у Рівненській області 7 серпня в м. Здолбунів  внаслідок сильних поривів вітру в будівлі будинку-інтернату людей похилого віку пошкоджено шиферне покриття даху. Було зірвано близько 300 листів.

    Постраждалих немає, евакуація та відселення не проводились. 

    Нагадаємо, в Україні у четвер, 8 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, повітря прогріється до +31°.

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