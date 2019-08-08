Волинь та Житомирщина постраждали через негоду
Через дощ та грозу були знеструмлені 16 населених пунктів
В ніч на 8 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 16 населених пунктів у двох областях.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Зазначається, що у Волинській області без світла залишилися 12 населених пунктів, у Житомирській – чотири.
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
У ДСНС додали, що у Рівненській області 7 серпня в м. Здолбунів внаслідок сильних поривів вітру в будівлі будинку-інтернату людей похилого віку пошкоджено шиферне покриття даху. Було зірвано близько 300 листів.
Постраждалих немає, евакуація та відселення не проводились.
Нагадаємо, в Україні у четвер, 8 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, повітря прогріється до +31°.