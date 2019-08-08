Волинь та Житомирщина постраждали через негоду



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У Ковелі на Волині сильний вітер повалив дерева Фото: facebook.com/kovel.online

Через дощ та грозу були знеструмлені 16 населених пунктів

В ніч на 8 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 16 населених пунктів у двох областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Зазначається, що у Волинській області без світла залишилися 12 населених пунктів, у Житомирській – чотири.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

У ДСНС додали, що у Рівненській області 7 серпня в м. Здолбунів внаслідок сильних поривів вітру в будівлі будинку-інтернату людей похилого віку пошкоджено шиферне покриття даху. Було зірвано близько 300 листів.

Постраждалих немає, евакуація та відселення не проводились.

Нагадаємо, в Україні у четвер, 8 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, повітря прогріється до +31°.