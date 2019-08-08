Дощі з грозами та спека до +31: прогноз погоди в Україні на 8 серпня



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У Києві сьогодні мінлива хмарність, проте вдень очікуються короткочасний дощ і гроза

В Україні у четвер, 8 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, повітря прогріється до +31°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру..

«8 серпня мінлива хмарність. В західних, вдень також і в північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, посилення вітру до 15-20 м/с, в окремих районах град; на решті території без опадів. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, в Карпатах, східних та Запорізькій областях місцями 10-14°; вдень 26-31°, у західній частині подекуди 23-25», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні також мінлива хмарність. Вночі без опадів, проте вдень короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.